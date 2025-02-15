İstanbul'da şüpheli aracın gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

AA

İstanbul Beşiktaş'ta Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Balmumcu Mahallesi'nde dün şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

38 yaşındaki sürücü H.İ, araçtan indirildi.

GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

H.İ'nin (38) üst aramasında 1,6 gram kokain ele geçiren ekipler, detaylı inceleme ve arama yaptı.

Araçtaki mıknatıs ve sürücü kapısındaki çarpı işaretini fark eden polis, düzenekle açılan arka kapıdaki gizli bölmeye ulaştı.

Bölmedeki çoraplarda 32 parça halinde uyuşturucu madde, 103 bin lira ile bir cep telefonu bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan sürücü H.İ'nin çeşitli suçlardan 9 kaydının olduğu belirlendi.