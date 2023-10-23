İstanbul'da sürücü denetimine takılan taksici: Gereken yapıldı Otomobil sürücülerine yönelik yapılan denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen taksi şoförüne ceza yazıldı. Sürücü, "Polis arkadaşlar gerekeni yaptı" dedi.

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DHA

Trafik şube ekipleri yurt genelinde sürücüleri denetlemeye devam ediyor.

Hemen her gün yaşanan kazaların önüne geçilmesi adına kural ihlalleri kontrol ediliyor.

İstanbul'un da en yoğun olan ilçelerinde denetimler sürüyor.

Kadıköy'de sürücüler denetlendi

Bu ilçelerden biri de Kadıköy.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri, motosiklet ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirmek adına harekete geçti.

Motosiklet ve taksi sürücüleri kontrol edildi

Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki denetimlerde, motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullanıp kullanmadığı, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından ihlaller kontrol edildi.

Denetimde durdurulan taksilerin ise ruhsatı, belediye izin belgeleri, şoförlerin ehliyetleri ve çalışma izinlerine bakıldı.

"Polis arkadaşlar gerekeni yaptı"

Denetime takılan taksi şoförü Doğukan Çelik, "Emniyet kemeri takmadım, polis arkadaşlar da gerekeni yaptı. Bizim can güvenliğimiz için takmamız gerekiyor. 2 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum, ilk defa ceza yedim. Güzel çalışıyorlar, Allah razı olsun. 436 lira yedim, bu sefer denk geldi." şeklinde konuştu.

Yapılan denetimde 16 sürücüye 7 bin 504 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)