DHA
Trafikte kural ihlalleri sık sık kazaya neden oluyor.
Bunun bir örneği de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı.
Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.
Hatalı şerit değiştirdi
Hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, hatalı şerit değiştirmeye çalıştı.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarptığı otomobil ise kazanın etkisiyle kaldırıma çıktı.
Kaza anı kamerada
Kazada trafik levhası ve aydınlatma direği devrildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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