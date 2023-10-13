İstanbul'da sürücü hatalı şerit değiştirdi: Kaza kaçınılmaz oldu Kadıköy ilçesinde hatalı şerit değiştiren otomobil sürücüsü kaza yaptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Trafikte kural ihlalleri sık sık kazaya neden oluyor. Bunun bir örneği de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı. Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Hatalı şerit değiştirdi Hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, hatalı şerit değiştirmeye çalıştı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarptığı otomobil ise kazanın etkisiyle kaldırıma çıktı. Kaza anı kamerada Kazada trafik levhası ve aydınlatma direği devrildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)