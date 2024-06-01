DHA
İstanbul'da sürücüler arasında hareketli dakikalar yaşandı.
Kadıköy ilçesinde dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Sokak ringe döndü
Sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.
Araçlarından inen taraflar ve yakınlarının da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
O anlar kamerada
Yaşanan kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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