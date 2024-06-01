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İstanbul'da sürücüler arasında çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu

İstanbul'da sürücüler arasında çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu Sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.