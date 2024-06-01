DHA

İstanbul'da sürücüler arasında hareketli dakikalar yaşandı.

ilçesinde dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sokak ringe döndü

Sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Araçlarından inen taraflar ve yakınlarının da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

O anlar kamerada

Yaşanan anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)