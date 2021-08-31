İstanbul’da sürücüler hem tartıştı hem makas attı

İstanbul’da sürücüler hem tartıştı hem makas attı

Trafikte tartıştıktan sonra birbirlerine makas atan sürücülerin o anları kameraya yansıdı. Hem trafiği hem kendi canlarını tehlike atan sürücüler, hızla ilerleyerek gözden kayboldu.

İstanbul’da, TEM otoyolunda Gebze istikametinde seyir halinde olan 2 araç sürücüsü arasında, bilinmeyen bir neden tartıştı.

Yaşanılan tartışmanın ardından sürücüler, akan trafik ortasında birbirlerine makas atarak hızla ilerlemeye başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Sürücülerin hem trafiği hem kendi canlarını tehlikeye attığı anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DAKİKALARCA MAKAS ATTILAR

Ayrıca, Sultangazi-Gaziosmanpaşa yolunda ilerleyen iki araç da birbirlerine dakikalarca makas attı.

Hem makas atıp hem tartışan sürücülerin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da sürücüler hem tartıştı hem makas attı VİDEO

