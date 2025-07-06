İstanbul'da sürücülerin tartışmasına aileler dahil olunca ortalık karıştı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ortalık savaş alanına döndü.

Merkez Mahallesi’nde yaşanan olayda sokağa giren bir araç ile motosiklet maddi hasarlı kaza yaptı.

Olayın ardından sürücüler arasında tartışma çıkarken, taraflar yakınlarını çağırdı.

TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede olay yerine sürücülerin yakınlarının da gelmesiyle sözlü tartışma sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bekçi ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Olaya karışan bazı kişiler bekçiler tarafından gözaltına alınırken, kavga güçlükle son buldu.

Yaşanan o anlar ise anbean çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.