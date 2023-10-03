İstanbul'un Sultangazi ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.
Dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu'ndan çıkan 4 arkadaş evlerine doğru yola çıktı.
Çocuklar yolun karşısına geçtikleri sırada, ters yönden gelen otomobilin sürücüsü içlerinden birine çarptı.
Sürücü yarıma koştu
Otomobilin çarptığı 11 yaşlarındaki çocuk hafif yaralandı.
Durumu fark eden sürücü, araçtan inerek öğrencinin yardımına koştu.
Kayan aracı öğrenci durdurdu
Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geriye doğru kaymaya başladı.
Durumu fark eden başka bir öğrenci, koşarak otomobilin el frenini çekerek aracı durdurdu.
O anlar kamerada
Öğrencinin refleksi sayesinde başka bir kazanın yaşanması önlenirken, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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