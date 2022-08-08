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- İstanbul'da suyun içinde tekme tokat kavga
İstanbul'da suyun içinde tekme tokat kavga
Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonları kamerasına yansıdı.
- 08.08.2022 - 15:56
- Güncelleme : 08.08.2022 - 16:27
Kamusal alanda çıkan tartışmaların kavgaya dönüştüğü anlar sık sık kameralara yansıyıp haber oluyor.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan olay ise izleyenleri hayrete düşürdü.
DHA'nın haberine göre Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup, tartışmaya başladı.
İstanbul'da suyun içinde tekme tokat kavga VİDEO
Suyun içinde birbirlerine girdiler
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.