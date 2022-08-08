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    İstanbul'da suyun içinde tekme tokat kavga

    Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonları kamerasına yansıdı.
    • 08.08.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 16:27
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    İstanbul'da suyun içinde tekme tokat kavga

    Kamusal alanda çıkan tartışmaların kavgaya dönüştüğü anlar sık sık kameralara yansıyıp haber oluyor.

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan olay ise izleyenleri hayrete düşürdü.

    DHA'nın haberine göre Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup, tartışmaya başladı.

    İstanbul'da suyun içinde tekme tokat kavga VİDEO

    Suyun içinde birbirlerine girdiler

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da suyun içinde tekme tokat kavga #1

    İstanbul da suyun içinde tekme tokat kavga #2

    İstanbul da suyun içinde tekme tokat kavga #3


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