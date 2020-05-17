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7 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu kişiler ile kızın ailesi arasında çıkan kavgayı gören mahalleli sokağa döküldü.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde, Suriye uyruklu bazı kişiler, cadde üzerinde 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunu taciz etti.

Taciz edildiği iddia edilen kız çocuğu da, olayı ailesine söyleyince aile fertleri sokağa çıkarak tacizde bulunan kişilerle kavga etmeye başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kavga esnasında bölgede yaşayan bir vatandaşın aracı zarar gördü.

Bunun üzerine kavgaya aracı zarar gören kişiyle akrabaları da karışınca taciz kavgası meydan savaşına dönüştü.,

İstanbul'da taciz iddiası sonrası kavga çıktı ViDEO

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Olayın duyulmasıyla çok sayıda vatandaş sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden çıkarak sokağa inerken, yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kavga eden grubu biber gazı sıkarak güçlükle yatıştırdı. Olayın ardından ise bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan tüm bu yaşananlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.