İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada Sultangazi'de aracıyla takip ederek sözlü tacizde bulunduğu kadının yardım istemesi üzerine tacizci sapık, çevredekiler tarafından dövüldü.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan bir kadın, yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü Nusret K. tarafından takip edildi.

Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden Nusret K., zaman zaman sözlü tacizde de bulundu.

Kadın yardım istedi, meydan dayağından kurtulamadı

Daha sonra kadının yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar otomobilin önünü kesti.

Vatandaşlar, otomobilden indirdikleri Nusret K.'yi tekme ve yumruklarla darbetti.

Polis gözaltına aldı

Nusret K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

O anlar kamerada

Kadının Nusret K.'den şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)