İstanbul'da tahliye edilen bina önünde polisin bekleyişi sürüyor

Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina korkuttu.

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak üzerinde bulunan bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.

Durumu fark eden bina sakinlerinin yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine polis AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Bina tedbir amaçlı ekipler tarafından tahliye edilerek zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Polisin, herhangi bir duruma karşı bina önünde bekleyişi sürüyor.