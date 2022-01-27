- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da taksi çalan hırsızı, taksiciler darbetti
İstanbul'da taksi çalan hırsızı, taksiciler darbetti
- DHA
- 27.01.2022 - 10:05
- Güncelleme : 27.01.2022 - 10:37
İstanbul Ataşehir'in İçerenköy Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda park ettiği taksiyi çalışır halde bırakan sürücü, markete girdi.
İhmali fark eden bir kişi taksiyi çaldı. Orada bulunan bir başka taksici durumu fark ederek, çalınan taksinin peşine düştü.
ARACIN ÇALINDIĞINI GÖREN BİR BAŞKA TAKSİCİ DURUMU ARKADAŞLARINA BİLDİRDİ
Çalınan taksinin takibini sürdüren taksici, aralarında iletişim kurdukları uygulama aracılığıyla diğer taksicileri de durumdan haberdar edip, güzergah bilgisi verdi.
KAÇAN HIRSIZ YOLDAKİ ARAÇLARA ÇARPTI
Bunun üzerine yakındaki taksiciler de bildirilen güzergaha gelerek, takibe katıldı. Şüpheli, yolda ilerlerken çaldığı taksiyle birden fazla araca da çarptı.
İstanbul'da taksi çalan hırsızı, taksiciler darbetti ViDEO
TAKSİCİLER TARAFINDAN YAKALANIP, DARBEDİLDİ
Taksiciler, Ümraniye Esenkent'te şüpheliyi yakaladıktan sonra darbedip etkisiz hale getirdi. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli Hasan Güvendiren, polis ekiplerine teslim edildi.
TUTUKLANDI
Polis merkezine götürülen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından Hasan Güvendiren isimli şahıs,çıkarıldığı mahkemece "Oto Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.