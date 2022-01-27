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İstanbul'da taksi çalan hırsızı, taksiciler darbetti

İstanbul'da taksi çalan hırsızı, taksiciler darbetti

Sürücünün park ettiği taksi aracı, bir şahıs tarafından çalındı. Olayı fark edip birbirleriyle haberleşen taksiciler yakaladıkları şüpheliyi önce darbedip, sonra polise teslim etti.