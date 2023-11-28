İstanbul'da taksi şoförünü darbederek öldürdüler! Haklarında 12’şer yıla kadar hapis talebi Kavga ettikleri sırada kendilerini uyaran taksi sürücüsünü tekme ve yumruklarla darbeden saldırganlar, sürücünün ölümüne neden oldu. Olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.

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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde, geçtiğimiz ocak ayında bir saldırı olay yaşandı.

Müşteri olarak bindikleri takside kavga ettikleri sırada kendilerini uyaran taksi şoförü Aydın Altun’u hedef alan saldırganlar hakkında soruşturma tamamlandı.

Şüphelilerin tekme, tokat ve yumruklarla darbederek ölümüne neden oldukları iddia edildi.

Kurtarılamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, ticari taksi şoförü Altun’un gece 03.00 sıralarında taksisine müşteri olarak Ferhat Güngör, Harika Nihan Avcı ve Ebru Nur Gül’ü aldığı, müşterilerin kendi aralarında kavga ettikleri, taksi şoförünün de darbedildiği, aracın camlarının kırıldığı, polis ekiplerince yaralanan ve hastaneye götürülen taksi şoförünün hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlatıldı.

Kafasına yumruk attı

Taksi kamerasının görüntü incelemesine yer verilen iddianamede, olay sırasında şüpheli Güngör’ün, diğer şüpheli Avcı’yı yumrukladığı, Gül'ün de engel olmaya çalıştığı, o sırada vefat eden Altun’un, şüpheli Güngör’ü uyardığı, sonrasında ise Güngör’ün Altun’un kafasına yumruk attığı aktarıldı.

Yerde de darbettiler

Altun’un aldığı darbe sonucu aracı kenara çektiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Avcı’nın da sürücünün yüzüne ve başına yumruk atmaya başladığı, daha sonra olay yerine polisin geldiği, bir süre sonra şüpheli Güngör'ün hamlesi ile Altun'un yere düştüğü, şüpheli Avcı'nın yerde bulunan Altun'un kafasına sol eliyle vurduğu ve şüphelilerin el ve tekme ile vurarak Aydın Altun'un ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedildi.

"Eşimin darp neticesi vefat ettiğini düşünüyorum"

Vefat eden Aydın Altun’un eşi Aynur Altun’un ifadesine yer verilen iddianamede, 24 senelik eş olduklarını söylediği ve ‘’Eşim vefat etmeden yaklaşık 7 ay önce kalp krizi geçirdi. Tedavi oldu. Herhangi bir sorunu yoktu. Hatta kendisi hafta bir maç yapardı. Eşimin herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Eşimin darp neticesi vefat ettiğini düşünüyorum.’’ dediği belirtildi.

12’şer yıla kadar hapis talebi

Şüpheliler Avcı ile Güngör’ün ise alınan beyanlarında, Altun’a kesinlikle öldürme kastıyla vurmadıklarını söyledikleri aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ferhat Güngör ile Harika Nihan Avcı’nın ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 8’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)