İstanbul'da taksimetre açmadı: Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istedi İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira isteyen taksiciyle tartıştı. Yanlarında bulunan 760 TL'yi veren çift tartışmayı kayda aldı.

DHA

İstanbul'da tatil yapan turist çift, İstanbul Havalimanı'na Mecidiyeköy'den metroyla gitmek için 600 TL karşılığında anlaştı ve Eminönü'nden taksiye bindi.

Taksimetre açmayan taksici ise turist çifti Mecidiyeköy'e getirdi ancak rakamı yetersiz bularak çiftten 900 lira istedi.

Turistlerden 900 lira istedi: Gerginlik çıktı

Bunun üzerine taksici ile turist çift arasında gerginlik yaşandı. Taksici ile tartışan turistler, çaresiz kalınca yanlarındaki 760 TL'yi taksiciye vererek araçtan indi.

Turistler taksi şoförüyle yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

Turist o anları kayda aldı

Taksinin içerisinde yaşanan ücret gerginliği cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Görüntülerde sağ kolunun alçıda olduğu görülen taksicinin İngilizce konuşarak turistlerden para istediği, turistlerin ise taksiciye tepki gösterdiği görülüyor.

Taksicinin görüntülerde, "Hayır 600 lira değil. Niçin 600 lira ? Size söyledim paramı verin." dediği de duyuluyor.

Israra dayanamayıp yanlarındaki tüm parayı verdiler

Görüntülerde taksicinin araçtan indikten sonra da tartışmaya devam ettiği turist çifte "1 saat 30 dakika. 40 dakika havalimanı. Anladın mı beni ?" dediği de görülüyor.

Turistler, taksicinin ısrarı üzerine yanlarındaki parayı taksiciye veriyor ve bagajdaki bavullarını da alarak uzaklaşıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)