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    İstanbul'da taksici ile tartışan yolcu silah çekti

    Eşi ve çocuğu ile bindiği taksinin şoförü ile tartışan yolcunun silah çektiği kavga vatandaşlar tarafından yatıştırıldı.
    • 05.10.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:29
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    İstanbul'da taksici ile tartışan yolcu silah çekti

    İstanbul'un Sarıyar İlçesi Ayazağa Mahallesi'nde karısı ve iki çocuğu ile birlikte taksiye binen yolcu taksinin şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Yolcu, arka koltuğunda oturduğu taksiden inerek şoföre saldırdı.

    Taksinin arka koltuğundan inerek şoförün üzerine saldıran yolcuyu, karısı ve toplanan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ancak çılgına dönen yolcu, küfürler savurmaya devam etti.

    Taksiciye silah doğrulttu

    Bu sırada kadın, ağlayan çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı.

    DHA'nın haberine göre çocuğun 'baba' diye ağlayarak feryat etmesine aldırmayan kişi, belinden silah çekerek tehditler savurdu.

    Bu sırada kadının 'Refik lütfen' diyerek kocasını sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırarak kavganın daha da büyümesine engel oldu.

    İstanbul'da taksici ile tartışan yolcu silah çekti VİDEO

    İstanbul da taksici ile tartışan yolcu silah çekti #1

    İstanbul da taksici ile tartışan yolcu silah çekti #2

    İstanbul da taksici ile tartışan yolcu silah çekti #3

    İstanbul da taksici ile tartışan yolcu silah çekti #4

    İstanbul da taksici ile tartışan yolcu silah çekti #5


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