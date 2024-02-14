İstanbul'da taksici ile yaya arasında 'ayağımı ezdin' tartışması: Sürücü biber gazı sıktı Megakent'in iki ayrı ilçesinde yaşanan olaylardan birinde, taksi şoförü kendisine hakaret eden yayaya biber gazı sıktı. Diğer olayda ise 650 liralık ücretin 200 lirasını ödeyen yolcu, taksiciyi mağdur ederek kayıplara karıştı.

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DHA

Hemen her gün yurdun dört bir yanında taksici olayı yaşanıyor.

Zaman zaman yolcular tarafından mağdur edilen sürücüler, çoğu zaman da çeşitli kural ihlalleri ile gündeme geliyor.

Bu kez ise yaşanan olay alışılmışın dışında...

Hakaret edince biber gazı sıktı

Fatih'te, sabah saatlerinde yaşanan olayda, trafikte seyir halindeki taksi şoförü Numan Önder'in yanına gelen F.A. isimli yaya, aracın ayağının üzerinden geçtiğini söyledi.

Hakaret ettiği iddia edilen F.A. ile taksi şoförü tartışmaya başladı.

Önder, tartışma sırasında F.A.'ya biber gazı sıktı. Küfür ve hakaretler etmeye devam etmesi üzerine Önder, savcılığa suç duyurusunda bulunarak F.A.'dan şikayetçi oldu.

"Siz taksicileri gebertiyorlar ya hak ediyorsunuz"

5 yıldır taksicilik yapan Numan Önder, ayağının ezildiğini iddia eden F.A.'nın kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Sabah şoförüm aracımı bana teslim etmek üzere getirdi, benim de 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için onlarla birlikte bakıcıya götürecektim çocuğumu. Daha sonra şoförüm evine ben de işime koyulacaktım. Fakat Çapa Hastanesi'nin arkasında trafiğin çok yoğun ve yavaş olduğu bir esnada bir vatandaş ansızın şoför camına yaklaşarak, 'Siz taksicileri gebertiyorlar ya hak ediyorsunuz' şeklinde canavarca bir nefretle söylemini gerçekleştirdi. İddiasına göre ayağının üzerinden geçmişim. Fakat geçmişe dönük görüntüleri izlediğimizde hiçbir şekilde ayağının üzerinden geçtiğim gözükmüyor. Vatandaş artık nasıl bir taksici düşmanı ise bu söylemlerde bulundu. Ben de bana cebir uygulayacağını düşünerek biber gazıyla müdahale ettim." ifadelerini kullandı.

"3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için panik yaptım, korktum"

F.A.'dan şikayetçi olduğunu belirten Önder, "Polis memurlarını çağırdım, geldiler şikayetçi oldum. Üzerime yürüdü, belki biber gazını sıkmasaydım zarar verecekti. Benim 3 yaşında bir kız çocuğum olduğu için panik yaptım, korktum. O yüzden biber gazını kullanmak zorunda kaldım. Biber gazının acısı geçtiğinde ben sana gününü göstereceğim, seni öldüreceğim gibi söylemlerde bulundu. İlk önce karakola gittiğimde biber gazını kullanmanın suç olduğunu söyleyince orada biraz tedirgin oldum, baskı altında hissettim kendimi. Daha sonra meslektaşımızın bir cinayete kurban gittiği gözümün önüne gelince ben vicdanen rahatsız oldum. Ceza alma pahasına da olsa bu şahıstan şikayetçi olmak istedim. Bu olayla ilgili tazminat hakkım olursa bunu vefat eden meslektaşımızın ailesine yardım amaçlı göndereceğim." diye konuştu.

650 liralık ücretin 200 lirasını ödedi

Bir başka tartışma ise Esenyurt'ta yaşandı.

Taksi şoförü Muhammet Gürbüz, iddiaya göre taksi ücretini eksik ödeyen yolcu ile tartıştı.

Aksaray'dan Esenyurt'a giden yolcu 650 lira tutan taksi ücretinin 200 lirasını ödedi. Taksi şoförü Gürbüz, yolcu ile aralarında geçen diyaloğu cep telefonuyla kaydederek şikayetçi olacağını belirtti.

"Kaçarak arka sokakta gözden kayboldu"

Gürbüz, "Dün gece saat 00.30 civarı Aksaray-Yenikapı metro istasyonunun önüne bir bay bir bayan geldi, aracıma bindi. Esenyurt Balıkyolu'na gideceğini söyledi. Aldım, götürdüm. Balıkyolu'nda parasının olmadığını, evden alıp ineceğini söyledi. Ben de kendisine, 'Sana nasıl güvenebilirim her gelen böyle söyleyip gitmek istiyor' dedim. 'Eve çıkıp para alacağım' dedi. O zaman 'Ben de seninle kapının önünde bekliyorum' dedim. 'Telefon aç ya da annene söyle gelsin' dedim. 'Yok olmaz. Erkek kardeşim evde, alkollü seni görünce yanlış anlar' dedi. Niyetinin kaçmak olduğunu anladım. Ben de onun yaptığı hareketleri bana karşı tavırlarını kameraya aldım ve kaçarak arka sokakta gözden kayboldu. Aracımla geri geldim. Onu bulamadım. Güvenlik güçlerine haber verdim. Güvenlik güçlerinden de bir cevap alamadım." diye konuştu.

"Can güvenliğimiz yok"

Yolcudan şikayetçi olacağını belirten Gürbüz, "450 lira vereceğini söyledi. Daha da geri gelmedi. Bay, bindirdi ayrıldı. Bayan sağ arka koltukta oturdu. Esenyurt'a kadar hiç ses çıkarmadı. Esenyurt'ta tam adresine geldik adresinde bana bu şekilde davrandı. Tabii ki şikayetçiyim. Can güvenliğimiz yok derken dün akşam mesela bayan arkadan benim paramı vermeyip de arkadan bana bıçak çekeceği veya silahla saldıracağı meçhul, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Devletten istediğimiz kabinli araç. Güvenliğimizi sağlayacak bir araç istiyoruz." diye konuştu.

O anlar kamerada

Gürbüz, yolcu ile aralarında geçen diyaloğu cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, taksi şoförüne "Çekme beni" diyen yolcunun, "Git polis çağır" sözlerinden sonra yürüyerek gözden kaybolduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)