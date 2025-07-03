İstanbul'da taksici, oğlunun alacaklısı tarafından darbedildi

İstanbul Sultangazi'de, 25 Mayıs'ta saat 13.15 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan taksi durağında kavga yaşandı.

İddiaya göre taksi durağının sahibi S.G.’nin oğlu, borç aldığı arkadaşını parayı ödemek için durağa davet etti.

YUMRUK ATTI

Durağa gelen kişi, taksici S.G. ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

S.G. tartışma sırasında bu kişiye yumruk atınca kavga çıktı.

BACAĞI KIRILDI

Kavga sırasında durakta bulunan başka bir kişi de yumrukların hedefi oldu.

Kavgada yere düşen S.G.'nin bacağı kırılırken, saldırgan olay yerinden uzaklaştı.

KAMERALARA YANSIDI

Kavga anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.