İstanbul'da taksici ve yolcular arasında mesafe kavgası! 2 kişi hayatını kaybetti Kendilerini taksiye almayan şoförle tartışan 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede öldü.

DHA

İstanbul'da ulaşım sorunu devam ediyor....

Yaşanan ulaşım sorunlarında takcisi ve yolcu kavgalarına yenisi eklenirken kavgada kan aktı...

Olay ise Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde dün saat 01.30 sıralarında yaşandı.

Bebek Sahili'nde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesai sonrası eve gitmek için taksi durdurdu.

Taksici yolcuyu almadı

Gidilecek mesafe yüzünden yolcuları taksiye almak istemeyen şoför ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Bu sırada, yakınlardaki bir iş yeri önünde beklerken konuşmalara kulak misafiri olan 6 kişi tartışmaya katıldı.

Taksi çalışanlarından 2 kişiye bıçaklı saldırı

Tekne çalışanı arkadaşlar taksiciyle olan tartışmalarını sona erdirip bu kez 6 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında alkollü olduğu öre sürülen 6 kişilik grup, Engin Göregen ile Mazlum Doğan'ı bıçakla saldırdı.

Saldırganlar kaçtı

Vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan iki arkadaş yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Şüpheliler gözaltına alındı

Saldırının ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)