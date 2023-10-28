İstanbul'da taksicilere denetim! Kemeri yanlış takınca ceza yedi: Ben hep böyle takıyorum... Taksicilere yönelik yapılan denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 13 taksiciye toplamda 5 bin 668 lira ceza yazıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Güvenlik güçleri, yurt genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüler, ekiplerin uygulamalarına takılmayı sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı.

Taksicilere denetim

Denetimler kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

Ceza yağdı

7 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan 3 bin 52 lira, 3 taksi şoförüne trafik işaret levhalarına uymamaktan bin 308 lira ve 3 taksi şoförüne de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten bin 308 lira olmak üzere toplam 5 bin 668 lira ceza yazıldı.

"Sizi Allah'a havale ediyorum"

Emniyet kemeri takılı olmadığından ceza yazılan taksi şoförü, şöyle tepki verdi:

Başka işiniz yok mu sizin? Bu trafikte 4 saattir yoldayım. Yolcular takmış kemeri. Allahtan korkun. Sizi Allah'a havale ediyorum.

"Ben hep böyle takıyorum"

Ceza yazılan başka bir taksi şoförü "Kemerim takılıydı, ben hep böyle takıyorum. Polis ekipleri uygun takılı olmadığını söylüyor. Hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)