İstanbul'da taksicileri savunan 2 genç rambo bıçağıyla öldürüldü! Cinayet anı ortaya çıktı... İş çıkışında taksiciye küfür eden alkollü 6 kişilik bir gruba tepki gösteren 2 gencin çıkan kavgada öldürüldükleri o anların görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü saat 01.00 sıralarında yaşanan kavgada dehşet anlar yaşandı.

Sahilde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, mesailerinin bitmesi sonrasında eve gitmek isteyerek taksi beklemeye başladı.

O esnada meydanda bekleyen taksiciye, 2’si kız 6 kişilik bir grup küfür ve hakaret etti.

Bunu duyan iki genç ise taksiciyi savunarak gruba tepki gösteren iki genç çıkan kavgada bıçaklandı.

2 genç hayatını kaybetti

Vücutlarına aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanan iki genç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

O anlar kaydedildi

Yaşanan o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, iki gencin yolun karşısından kaldırma gelip diğer grupla karşılaştığı ve aralarında bir arbede olduğu görülüyor.

6 kişi grup Bağcılar’da yakalandı

Öte yandan olaydan sonra kaçan 6 şüpheli, Bağcılar’da Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde yakalandı.

Gözaltına alınan H.E.A.(17), B.K.(17), M.O.B.(18), G.Ö.(18) ile H.G.A.(18) ve B.E.L.(17) isimli kadınların bulunduğu grup emniyete götürüldü.

"Rambo bıçağı"yla öldürüldüler

Gözaltına alınan gruptan H.E.A., B.K. ve M.O.B.’nın iki genci öldürdüğü tespit edilmişti.

Saldırganların ilk ifadelerinde karşılıklı küfürleşme sonrası kavga çıktığını söyledikleri öğrenilmişti.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam eden 6 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca gençlerin “Rambo Bıçağı” diye tabir edilen bıçakla öldürüldükleri ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)