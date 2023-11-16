Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da taksicinin yolcu almama bahanesi: Orada kavga ettik, adamlar bize saldırdı

İstanbul'da taksicinin yolcu almama bahanesi: Orada kavga ettik, adamlar bize saldırdı Kadıköy'de taksiye binen yolcu, "Kusura bakmayın orada bir kavga ettik. Adamlar bize saldırdı o yüzden almıyoruz oraya" diyen sürücüyü kayıt altına aldı.