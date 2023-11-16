Yolcu seçen ve yolcuları mesafe bahanesiyle mağdur eden taksi şoförleri gündemden düşmüyor.
Sık sık yolcuların cep telefonu kamerasına ya da çevredeki kameralara yakalanan sürücülerin oyunu böylelikle ortaya çıkıyor.
Kadıköy'de taksici olayı
Bu kez olayın adresi İstanbul.
Kadıköy ilçesinde saat 23.30 sıralarında taksiye binen bir yolcu, sürücüye Fikirtepe'ye gitmek istediği söyledi.
"Kavga ettik almıyoruz"
Bunun üzerine taksi şoförü, "Kusura bakmayın giderdik de orada bir kavga ettik, Fikirtepe'de. O yüzden almıyoruz oraya kusura bakmayın. Adamlar bize saldırdı." diye cevap verdi.
O anlar kamerada
Şoförün sözleri üzerine şaşkınlık yaşayan yolcu, "O yüzden indiriyorsunuz yani." diyerek tepki gösterdi.
Taksiden inen yolcu, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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