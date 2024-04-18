İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde cinayet işlendi.
Yabancı uyruklu bir şahıs, 58 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı ticari taksiye bindi.
Öldürüp yol kenarına attı
Taksici ve yabancı uyruklu şahıs arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Bu sırada şahıs Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçtı.
Yanıkyürek ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Sivil polislerin yakalama anları
Bunun üzerine ekipler saldırganı yakalamak için harekete geçti.
Taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldürerek kaçan saldırganın trafikte yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Saldırganın yakalanma görüntülerinde, sivil polislerin sıkışık trafikte farkettikleri taksiye doğru koştuğu görülüyor.
Ardından silahlarını çekerek Y.B.G.'yi gözaltına aldığı anlarda yer alıyor.
Araçtan indirilerek yere yatırılan saldırgan daha sonra kelepçelenerek polis aracına alınıyor.
"Şüphelinin emniyet işlemleri devam etmektedir"
Taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren saldırganın yakalanmasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklamada şöyle denildi:
"17 Nisan 2024 günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi’nde gerçekleşen ve taksi şoförü Yaşar Yanık’ın hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.B.G. isimli şahıs, emniyet ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüphelinin emniyet işlemleri devam etmektedir."
Adliyeye sevk edildi
Y.B.G., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış