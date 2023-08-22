İstanbul'da taksilere denetim: Taksiye çıktım araç bağlandı Kentte Sivil Trafik polisleri tarafından taksi denetimi yapıldı. Denetimde, 9 taksi şoförüne toplam 7 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

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DHA

Taksiciler bir kez daha mercek altında.

Yolcu ayrımı, taksimetre oyunları sık sık gündeme gelen taksi sürücülerinin oyunlarını ortaya çıkarmak adına vatandaşlar o anları kamerayla kayıt altına alıyor.

Yaşananlar, ekipleri sık sık harekete geçiriyor ve yurt genelinde denetimler yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı.

7 bin 552 lira idari para cezası uygulandI

Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi.

9 taksi şoförüne kemer takmadığı, levhalara ve yer işaretlerine uymadığı ve belediye çalışma izni olmadığı için toplam 7 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

Bir taksi şoförünün çalışma izni olmadığı için aracı bağlanarak Yediemin Otoparkına çekildi.

"Taksiye çıktım araç bağlandı"

Taksisi bağlanan Mustafa Turan, "Belediyeden verilen kartım 1 hafta önce askıya alınmış. Belediyeden bununla alakalı bana mesaj gelmedi. Taksiye çıktım araç bağlandı." dedi.