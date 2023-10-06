İstanbul'da Taksim'den Karaköy'e fahiş ücret istedi! Trafikten men edildi Ticari taksi denetiminde Taksim’den Karaköy’e gitmek için turist yolcudan 400 TL istediği belirlenen taksiciye 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

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İHA

İstanbul'da ulaşım sıkıntı bitmiyor...

Her geçen gün artan taksi sorunu çözüm yerine sorunlara bırakıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bu kapsamda denetimleri sıkı tutuyor.

Ekipler yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Taksim’de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri, denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.

Taksim’den Karaköy’e 400 TL istedi

Denetimde bir taksici, taksimetre açmayarak Taksim ile Karaköy arası yolculuk için turist müşteriden 400 TL ile istedi.

Fahiş ücret isteyen taksici ile yolcu seçtiği belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64’er TL para cezası kesildi.

Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi.

Ters yöne de ceza yazıldı

Öte yandan, görevi başındaki trafik polislerinin görüntüsünü çeken bir taksiciye ve ters dönüş yapan bir diğer sürücüye de 436'şar TL ceza yazıldı.

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksi sürücülerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)