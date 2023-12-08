İstanbul'da tehlikeli taksi yolculuğu kamerada

DHA
İstanbul Üsküdar'da görenleri şaşkına çeviren tehlikeli bir yolculuk yaşandı.
Tehlikeli yolculuk, Bağlarbaşı Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi'nde görüntülendi.
Borunun uçları sağ ve sol camdan dışarı taştı
34 TAC 56 plakalı taksi şoförü bir ucunu arka sol camdan diğer ucunu ise ön sağ camdan çıkardığı metrelerce uzunluktaki boruyu aracıyla taşıdı.
Hem kendi hem de çevredekilerin hayatlarını tehlikeye attılar
Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği yolculukta, şoför hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
Aynı anlarda aracıyla seyir halinde olan başka bir sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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