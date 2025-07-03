İstanbul'da tek teker yolculuk yapan motosikletliye 40 bin TL ceza

İstanbul Sarıyer'de 1 Temmuz tarihinde bir cadde üzerinde ilginç bir olay meydana geldi.

Kaskı olmayan bir motosiklet sürücüsü yolda ön tekerini kaldırarak kilometrelerce ilerledi.

Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayan motosikletli, tehlikeli yolculuk yaptığı esnada polis ekiplerine yakalandı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Tescilsiz ve akrobatik hareketler yaparak ilerlediği görülen motosikletli durdurularak kimliği tespit edildi.

TOPLAM 40 BİN 378 TL CEZA UYGULANDI

Sürücü A.S.’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun "araç tescil belgesini araçta bulundurmamak" maddesinden 843 TL, "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddesinden 15 bin 712 TL, "dikiz aynası bulunmayan aracı kullanmak" maddesinden 993 TL, "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" maddesinden 18 bin 677 TL, "izin alınarak yapılan gösteriler dışında, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak " maddesinden 2 bin 167 TL, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 993 TL ve "motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmaması" maddesinden 993 TL olmak üzere toplam 40 bin 378 TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ SAHİBİNE DE 19 BİN 670 TL CEZA

Öte yandan, araç sahibine ise aynı kanunun ilgili maddelerinden toplam 19 bin 670 TL olmak üzere iki ayrı kişiye toplam 60 bin 48 TL para cezası kesildi.

KAMERALARA YANSIDI

Motosiklet trafikten men edilirken, A.S. hakkında adlim işlem başlatıldığı öğrenildi.

Sürünün tehlikeli yolculuğu ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.