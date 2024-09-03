İstanbul’da tekel bayi cinayeti: Komşusu öldürdü Gaziosmanpaşa’da esnaf Hakan Çelik, aralarında husumet bulunan ve aynı sitede esnaf olan İnan Erdem tarafından tam 8 yerinden vurularak katledildi.

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DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’dan cinayet haberi geldi..

Karayolları Mahallesi’nde bulunan bir sitenin içerisinde tekel bayisi işleten Hakan Çelik, 1 Eylül Pazar günü her gün olduğu gibi 01.30 sıralarında dükkanını kapadı.

Dükkanını kapadıktan sonra arkadaşıyla sohbet etmek üzere dükkanın az ilerisine oturdu.

Sohbet sırasında aynı sitede emlakçılıkla uğraşan İnan Erdem, Hakan Çelik’in yanına yaklaştı.

Erdem, Çelik ile tartışmaya başladı ve tartışmanın ilerlemesiyle Erdem, belinden ruhsatsız tabancasını çıkararak Çelik’e ateş açtı.

8 YERİNDEN VURULDU

Karnından 2, omzundan da 2 kez isabet alan Hakan Çelik, can havliyle arkasını döndüğü sırada, sırtından da 4 kurşun isabet aldı.

Saldırgan Erdem, Çelik’i 8 yerinden vurduktan sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Sitenin güvenlik yönetim merkezine 50 metre mesafede gerçekleşen olay sonrası ağır yaralı halde aynı katta bulunan tuvalete yönelen Hakan Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Karayolları Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esnaf Hakan Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı İnan Erdem, daha sonra cinayette kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.

Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Saldırı anı, sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Saldırı öncesi yürüyerek olay yerine gelen katil zanlısının, Çelik'in yanındaki arkadaşının engel olma çabasına rağmen ruhsatsız silahını belinden çıkararak bir anda ateş ettiği, olayın sonrasında yavaş adımlarla yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE SELAM VERMİŞ

Site sakinlerince Erdem'in olay sırasında alkollü olduğu iddia edilirken Hakan Çelik'in, işletmesinin bulunduğu noktadaki 3 dükkanın da sahibi olduğu belirtildi.

Olayın ardından site yönetiminden edinilen bilgiye göre; Çelik ve Erdem'in önceden tanışıklığı bulunan iki esnaf oldukları, katil zanlısı Erdem'in site içindeki dükkanı, bir tekel bayi işletmesine kiralamasından sonra ikili arasında küslük yaşandığı öğrenildi.

Yönetimden, olay gecesi şüpheli İnan Erdem'in arkadaşıyla oturan Çelik'e yoldan geçerken selam verdiği, sonrasında kiracısı olan tekel bayisinde bir süre vakit geçirdiği, bu sırada esnaf Çelik'e saldıracağına yönelik iddialarda bulunduğu ve daha sonra evden silahını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği bilgisi edinildi.

Hayatını kaybeden Hakan Çelik ise dün Gazi Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SİTE YÖNETİMİNDEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Site yönetimi sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada; “Sayın site sakinlerimiz, 01.09.2024 tarihinde saat 01.34 sıralarında, yönetim katı otopark girişi köşe başı kaldırımında oturan ve bir site sakini ile sohbet eden site sakini tekel bayii işletmecisi Hakan Çelik ile yanına gelen ve yine site sakini olan bir kişi arasında kısa bir tartışma yaşanmıştır. Hakan Çelik'in sohbet ettiği site sakininin araya girip sakinleştirmeye çalışması esnasında, saat 01.36 sıralarında, site sakini olan şahıs yanında getirdiği ve belinde gizlediği ateşli silahı belinden çıkararak yakınında olan Hakan Çelik'e 6-7 el ateş etmek suretiyle vücudunun üst bölgesinden yaralamıştır." denildi.

“HER ŞEY 2 DAKİKADA OLDU”

Açıklamanın devamında; “Yaralama olayı 2 dakika içerisinde gerçekleşmiş olup kamera görüntüleri mevcuttur. Silah sesinin duyulması üzerine vardiya güvenlik amiri ve güvenlik personelleri saat 01.37'de olaya müdahale ederek yaralı site sakinimizi muhafaza altına almıştır.

112 Acil aranmak suretiyle ambulans istenmiş, ambulans gecikince ve yaralı site sakinimizin kanamasının artığının görülmesi üzerine, yaralı site sakinimiz güvenlik devriye aracına alınarak Karayolları Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, ambulansın sitemiz 3. kapı girişine gelmesi sonucu yaralı site sakinimiz ambulansa sevk edilerek Karayolları Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ilk müdahale yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

“SALDIRGAN TESLİM OLDU”

Açıklamada; “Site sakinimiz Hakan Çelik'i silahla vuran site sakini, kullandığı suç unsuru silah ile polis karakoluna teslim olmuştur. İlgili güvenlik kuvvetince ve olay yeri inceleme birimince olayla ilgili gerekli tahkikatlar yapılmış ve kamera kayıtları dâhil delil olabilecek bütün emareler kendilerine teslim edilmiştir. Site sakinimiz Hakan Çelik, ne yazık ki hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen vefat etmiştir." sözlerine yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)