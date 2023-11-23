Gün geçmiyor ki İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli anlar yaşanmasın.
Bölgede hemen her gün silah sesleri yükseliyor.
Son olarak dün akşam saatlerinde 3 şüpheli, bir otomobil ile cadde üzerindeki tekel bayi dükkanına girdi.
Tartışma silahlı saldırıya döndü
Burada, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iş yeri sahibi S.L. ile tartışma çıktı.
Bir süre sonra taraflar arasında sinirler gerilirken şüphelilerden biri, elindeki silah ile iş yeri sahibine birkaç kez ateş etti.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
Dükkandan çıkarak geldikleri araca binip uzaklaşan şahıslar, kayıplara karıştı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bacağından yaralanan iş yeri sahibi, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Çalışmalar devam ediyor
Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda çalışma yaparken şüphelilerin yakalanması ile ilgili emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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