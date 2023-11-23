İstanbul'da tekel bayi sahibine silahlı saldırı düzenlendi Esenyurt’ta bulunan bir tekel bayi dükkanına giren 3 şüpheli, dükkan sahibi ile tartışmaya başladı. Tansiyonun yükseldiği olayda, silahla saldıran şüpheliler, bacağından yaralayarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

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İHA

Gün geçmiyor ki İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli anlar yaşanmasın.

Bölgede hemen her gün silah sesleri yükseliyor.

Son olarak dün akşam saatlerinde 3 şüpheli, bir otomobil ile cadde üzerindeki tekel bayi dükkanına girdi.

Tartışma silahlı saldırıya döndü

Burada, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iş yeri sahibi S.L. ile tartışma çıktı.

Bir süre sonra taraflar arasında sinirler gerilirken şüphelilerden biri, elindeki silah ile iş yeri sahibine birkaç kez ateş etti.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Dükkandan çıkarak geldikleri araca binip uzaklaşan şahıslar, kayıplara karıştı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan iş yeri sahibi, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çalışmalar devam ediyor

Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda çalışma yaparken şüphelilerin yakalanması ile ilgili emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)