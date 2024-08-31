İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga kamerada
DHA

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Kıraç'ta sokakta karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kontrolden çıkan öfkeli grup, birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: ORTALIK KARIŞTI

Seslerden rahatsız olup evinden çıkan çevre sakinleri olaya müdahale etti.

Taraflar, güçlükle sakinleştirilirken anını aynı sokakta yaşayan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)