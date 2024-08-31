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İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga kamerada

İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga kamerada Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.