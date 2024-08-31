İstanbul'da tekmeli yumruklu kavga kamerada

DHA
İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Kıraç'ta sokakta karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kontrolden çıkan öfkeli grup, birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: ORTALIK KARIŞTI
Seslerden rahatsız olup evinden çıkan çevre sakinleri olaya müdahale etti.
Taraflar, güçlükle sakinleştirilirken kavga anını aynı sokakta yaşayan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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