İstanbul'da tekmeli yumruklu yol kavgası

DHA
İstanbul Esenyurt'ta Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesinde saat 18.30 sıralarında panelvan araç sürücüsü, sola dönmek isteyen otomobil sürücüsüne yol vermedi.
İki araç sürücüsü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
Yol ortasında birbirlerine girdiler
Araçlarından inen sürücüler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.
Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
Diğer sürücüler tepki gösterdi
Sürücülerin kavgası sırasında oluşan trafik yoğunluğuna diğer sürücüler, korna basarak tepki gösterdi.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)