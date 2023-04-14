İstanbul'da telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara söyleyen esnaf, 2 milyon lirasından oldu

Onca uyarıya rağmen, yine birileri dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.
Bu kez hedefteki kişi, İstanbul’da esnaflık yapan 48 yaşındaki F.Ç. oldu.
Dolandırıcılar telefonla ulaştıkları F.Ç.’ye, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı.
2 milyon lira başka hesaba aktarıldı
Hesaptaki bir hatayı düzeltmek için telefona gönderilen şifreyi istediklerini söyleyen dolandırıcılar, o an işi başından aşkın olan F.Ç.’yi kandırabildi.
Şifreyi veren F.Ç., sonrasında hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü.
Bunun üzerine polise giden F.Ç., şikayetçi oldu.
6 şüpheli tespit edildi
İhbar üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği, hemen harekete geçti.
Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.
Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
Hepsi tutuklandı
Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.