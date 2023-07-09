İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza Kağıthane'de TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu.

DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçsinde TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkinde FSM Köprüsü istikametinde saat 06.30 sıralarında arıza yaptığı öne sürülen hafif ticari araç otoyolda durdu.

O sırada arkadan gelen otomobil duran araca çarptı.

Otomobilin sürücüsü kaza sonrası araçtan indi. O sırada arkadan gelen Mesut Geliç yönetimindeki kargo aracı kazayı fark etmeyerek otomobile ve önünde duran sürücüsüne çarptı.

1'i ağır 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ağır yaralandı. Çarpma sonucu devrilen aracın şoförü ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle ankara istikametinde trafik oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından trafik normale döndü.