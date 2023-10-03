İstanbul’da tepki çeken görüntü! Çocuğa alkol içeren genç tutuklandı Akşam saatlerinde sokakta alkol içerken çocuğa da kullandıran şahsın kimliği emniyet mensuplarınca tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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İHA

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni uğruna yaptıkları gündem oluyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.

Geçtiğimiz akşam Başakşehir ilçesinde bir grup genç, sokak ortasında alkol aldı.

Çocuğa alkol içirdiler

Yasak olmasına rağmen çevreye aldırış etmeyen şüpheliler, bir skandal harekete daha imza attı.

Grup, yanlarına gelen küçük çocuğa da alkol içirdi.

Kimliği tespit edildi

O anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Alkolü içiren şahsın F.İ. olduğu tespit edildi.

Gelen tepkiler üzerine emniyet mensupları harekete geçti.

Tutuklandı

F.İ., dün Başakşehir ilçesi Ziyagökalp Mahallesi’nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)