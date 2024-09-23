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İstanbul'da tır şoförleri kavga etti: Çekiçle saldırdı

İstanbul'da tır şoförleri kavga etti: Çekiçle saldırdı Avcılar'da Ambarlı liman yoluna kaynak yapan tır şoförü ile diğer şoförler arasında kavga çıktı. Öfkeli bir tır şoförünün kendisine hakaret eden başka bir sürücüye çekiçle saldırdığı anlar kameraya yansıdı.