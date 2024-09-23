İstanbul'da şoförlerin kavgası sonrası ortalık savaş alanına döndü.
Avcılar Ambarlı liman yolunda limana girmek için sıra bekleyen bir tır şoförü, sıraya kaynak yapmak isteyen başka bir sürücüye tepki gösterdi.
Kaynak yapan tır şoförü, kendisine tepki gösteren sürücü ile tartışmaya başladı.
ÇEKİÇLE SALDIRDI
İki tır şoförü arasında başlaya tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Sıraya kaynak yapan şoför, aracından inerek tartıştığı sürücüye çekiçle saldırdı.
"AŞAĞI İNİP ERKEKLİK YAPIYOR"
Tartıştığı şoförün elinde çekiçle indiğini gören diğer sürücünün, "Gel hadi vur, aşağı inip erkeklik yapıyor." diye bağırması üzerine daha da öfkelenen şoför, elindeki çekiçle tırın camlarını kırdı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar, kavga eden şoförün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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