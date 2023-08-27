İstanbul'da torununu korumak için kurşunların önüne atladı İş yerine silahlı saldırı yapılan adam, yazıhanedeki 8 yaşındaki torununu korumak için kendisini mermilerin önüne atmasıyla 2 yerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde Fatih Samatya Kocamustafapaşa’da bulunan bir otoparkta korku dolu anlar yaşandı.

Motosikletli bir şüpheli otoparka gelerek sebebi bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.

Saldırı sırasında 8 yaşındaki A.H. de iş yerindeydi.

İş yerine silahlı saldırı yapılan Şehmus Hasar, yazıhanedeki 8 yaşındaki torununu korumak için kendisini mermilerin önüne attı.

Olay sonrası Hasar, 2 mermiyle yaralanırken saldırgan kaçtı.

"Ben bunların derdini ve amaçlarını bilmiyorum”

Yaşanan olayı sonucu yaralanan iş yeri sahibi Şehmus Hasar, şunları ifade etti:

Yemek yedim, çöpleri tenekeye atmaya gittim. Karşıdan motorcu kıyafeti ile kaskını takmış, içeri girdim. Bende müşteri olduğunu düşündüm. Buradaki aboneler olduğunu düşündüm, önemsemedim.



Adam bana bir el ateş etti. Ben çocuklarım diye bağırınca, eşime ve çocuklarıma ateş etti. Bana 11 el ateş etti. Ben bunların derdini ve amaçlarını bilmiyorum. Ben baldırımdan 1 kurşun, 1 tane bilek üstü ama kemikleri kırmış, tendonlarım kopmuş, sinirlerim zarar görmüş. Sakat kalma durumum var.

"Mermiler, eşime geldi"

Hasar sözlerine şöyle devam etti:

Eşinin mermilerin önüne atladığını söyleyen Aygün Hasar, 5 ağustos akşam saatlerinde biri kasıtlı şekilde içeri girip önce torunumu ve beni öldürmek istedi.



Çocuğum kendini can havliyle içeri masanın altına attı. Bende kendimi geri çektim, eşim kendini hedef etti. Mermiler, eşime geldi.



Ben devlete vergimi ödeyen bir insanım. Eşim ve burayı çalıştırıyoruz. Hiç kimseye bir zararımız yok. Benim eşimle buraları terk etmem için torunumu öldürmek istediler. Ben torunumun yaşamasını istiyorum.

Tehdit notları yazıldı

Aynı kişi veya kişilerin daha önce de otopark kapalıyken gelerek kapıdan isimsiz tehdit notları bıraktı.

3 yıldan bu yana otoparkı işleten Hasar çifti, 4 ay önce gelen tehdit mektuplarını dikkate almayarak çalışmaya devam etti.

Olay anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere kasklı bir şüpheli iş yerine kurşun yağdırdığı anlar kayıt altına alındı.