İstanbul'da trafiğe uzun namlulu silahıyla çıktı Seyir halindeki motosikletteki iki kişinin elindeki uzun namlulu silah başka sürücünün cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

Trafikte kameralara yansıyan görüntüler hayret düşürüyor...

Şehir magandalarının trafikte tehlike seçtiği anlar biri de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece İkitelli Köprüsü üzeri Başakşehir istikametinde yaşandı.

Motosiklette uzun namlulu silahla bindiler

Plakasız bir motosiklette ilerleyen iki kişinin elinde uzun namlulu silah olması görenleri hayrete düşürdü.

O anlar kaydedildi

Silahı gören diğer sürücüler, motosikleti cep telefonuna saniye saniye kaydetti.

Uzun namlulu silahla hızla ilerleyen motosikletli şahıslar dikkat çekti.