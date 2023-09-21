İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu caddeye mazot döküldü: Yol kapatıldı Bahçelievler’de kavşaktan dönüş yapan tır kaldırıma çarpınca yakıt deposu delindi ve mazot yaklaşık 200 metrelik alana döküldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Olay bugün saat 13.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan tır kaldırıma çarptı.

Yakıt yola döküldü

Çarpma nedeniyle tırın mazot deposu delindi ve yakıt yola döküldü. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, olay yerine polis sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kumla kapatıldı

Belediye ekipleri de çalışma başlatarak yola kum döktü.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)