İHA
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
Olay bugün saat 13.30 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan tır kaldırıma çarptı.
Yakıt yola döküldü
Çarpma nedeniyle tırın mazot deposu delindi ve yakıt yola döküldü. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, olay yerine polis sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Kumla kapatıldı
Belediye ekipleri de çalışma başlatarak yola kum döktü.
Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)