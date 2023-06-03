İstanbul’da trafik kavgaları: Silecekle sürücüye saldırdı İki sürücü yol verme yüzünden sokak ortasında birbirine girdi. Sürücülerden biri eline aldığı silecekle diğerine saldırınca ortalık karıştı. Beşiktaş'ta ise minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü yine yol verme nedeniyle cadde ortasında kavgaya tutuştu. Yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

İHA Geçtiğimiz cumartesi günü, megakent için yine hareketli geçti… Eyüpsultan Göktürk'te tek yön olan sokak üzerinde seyreden kapalı kasa minibüsün sürücüsü, mal indirmek için durdu. O esnada arkasından gelen otomobil sürücüsü, devam etmesi için kornaya bastı. Silecekle saldırdı Minibüs sürücüsü kornaya tepki gösterince, ikili arasında tartışma çıktı. Minibüsten sürücüyle birlikte iki kişi daha inince, otomobil sürücüsü eline silecek alarak üstlerine yürüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silecekli sürücü diğerine saldırdı. Ortalık bir anda karıştı Ortalığın bir anda karıştığı kavgayı vatandaşlar araya girerek güçlükle ayrıldı. Yaşananlar kameralara yansırken, taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Bir diğer kavganın adresi Beşiktaş... Beşiktaş’ın Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde ise minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yine yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine şahıslar birbirine girerken, taraflar vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Burada yaşananlar da kameralara yansıdı.