İstanbul'da trafik kavgası: 4 kişi saldırıp darbettiler

İHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi E-5 yan yolda trafikte şahıslar arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında 4 şahıs bir adamı darp etti.
Kanlar içinde kalan adama çevredeki vatandaşlar yardımcı olurken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.
4 kişi yakalandı
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polisler kaçan şüphelileri cep telefonu kamerası ile tespit ederken, yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralı vatandaşın şikayeti üzerine şahıslar Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce tespit edildi.
4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra bugün adam yaralama suçundan mahkemeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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