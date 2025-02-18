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İHA

Trafik magandaları kural tanımıyor...

Toplumun huzur ve güvenliğini bozan magandalar ile mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında saldırı için aracından inen kişilerin ehliyetine el konulacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bir skandal daha yaşandı.

KADIN SÜRÜCÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ

İstanbul Başakşehir'de dün akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri, diğerinin önünü kesti.

Daha sonrasın da ise trafik magandası, aracından inerek kadın sürücünün aracına saldırdı.

ARACINA SALDIRIP AYNASINI KIRDI

Maganda, aracın kaputuna ve camlarına vurup daha sonrada aynayı kırdı.

ANBEAN KAYDA ALINDI

Magandanın o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Skandal görüntüler sonrası vatandaşlar tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU

Yeni düzenlemeye ilişkin mesajları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda vermişti.

Erdoğan, trafikteki kavgaların önünü kesmek amacıyla caydırıcı önlemlerin alınacağını açıklamıştı.

"SALDIRI AMACI İLE ARACINDAN İNENLERİN EHLİYETİNE EL KONULMASI GİBİ YAPTIRIMLAR UĞRAYACAĞIZ"

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz.

Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı.