İstanbul'da trafik magandasından levyeli saldırı Trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracının dikiz aynasını levyeyle kıran magandanın saldırı anı, arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da trafik kavgaları son bulmuyor.

Beşiktaş ilçesinde Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde akşam saatlerinde, trafikte seyir halindeki iki sürücü bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Levyeyle saldırdı

Tartışmanın ardından aracı takip eden öfkeli sürücü, diğer sürücünün aracının dikiz aynasını seyir halindeyken levye ile kırdı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, görüntülere ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar sonucu A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

2 bin 70 TL ceza kesildi

Şahsa "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 lira, "iki şeridi birden kullanmak" suçundan 690 lira, "taşıt yolunda duraklamak" suçundan 690 lira olmak üzere toplam 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şahıs hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)