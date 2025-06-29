İstanbul'da trafik magandasından sürücüye tehdit: Seni parçalarım, dereye atarım

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde ilginç anlar yaşandı.

Bir vatandaş anayolda otomobiliyle ilerlediği esnada ara sokaktan aniden çıkan kamyonet sürücüsü ile kafa kafaya durdu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ UYARIDA BULUNDU

Otomobil sürücüsü, kamyonet şoförüne "Tali yoldan çıkıyorsun frene bas" diyerek uyarıda bulundu.

TEHDİTLER SAVURDU

Bunun üzerine sürücüler arasında çıkan tartışmada kamyonet sürücüsünün, vatandaşı "Seni parçalarım, dereye atarım" diyerek tehdit ettiği o anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, kamyonetin aniden ana yola çıktığı ve o magandanın ve arkadaşlarının kamyonetten inerek otomobildeki vatandaşları tehdit ettiği anlar yer aldı.

Sürücüler tartışmanın ardından dağılıp yoluna devam etti.