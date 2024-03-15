İstanbul'da trafik tartışması kavgaya dönüştü
İHA

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde bir ticari taksi ile bir hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme konusunda anlaşmazlık çıktı.

Sözlü tartışma, sürücülerin araçlarından inmesiyle fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Kavgayı yoldan geçenler ve akaryakıt istasyonundaki görevliler ayırdı

Kavgayı gören yakındaki bir yakıt istasyonu görevlileri ve yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle sürücüler arasındaki kavga sonlandırıldı.

Her iki taraf da daha sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

İki sürücü arasındaki kavga ise başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)