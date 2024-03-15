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İstanbul'da trafik tartışması kavgaya dönüştü

İstanbul'da trafik tartışması kavgaya dönüştü Ataşehir'de trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücüler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.