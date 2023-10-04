İstanbul'da trafikte görülen uzun namlulu zannedilen silah oyuncak çıktı İstanbul'un Avcılar ilçesinde sırtında AK-47 Kaleşnikof olarak bilinen uzun namlulu silahla motosiklet üzerinde yolculuk yapan şüpheli yakalandı. İncelemeye alınan silahın plastik boncuk atar olduğu belirlendi.

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DHA

İstanbul'da yaşanılan olayda gerçek çok başka çıktı..

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde, TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru seyir halindeki 59 ADP 609 plakalı motosiklette sürücünün arkasında oturan bir kişinin sırtında kalaşnikof, olarak bilinen AK-47 uzun namlulu silahla ilerlediği anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Motosikletteki iki kişi gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyaya yayınlanmasının ardından hareke geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklette bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.

Boncuk atar oyuncak olduğu ortaya çıktı

Tahtakale Polis Merkezi'ne götürülen iki kişiden sırtında silah olduğu belirtilen Ahmet O.'nun 'Suç Eşyasının Satın alınması', 'Motosiklet Hırsızlığı' ve 'Kasten Yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Silahın ise plastik boncuk atar oyuncak olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)