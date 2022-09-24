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- İstanbul'da trafikte tartıştığı adamı 7 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı
İstanbul'da trafikte tartıştığı adamı 7 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı
- 24.09.2022 - 07:32
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde önceki gün, motosikletli ile minibüs şoförü arasında dehşet anlar yaşandı.
Yaşanan olayda minibüs sürücüsü, Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarptı.
Motosikletli, minibüs şoförünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma bir anda kızışınca minibüs sürücüsü, aracında bulunan bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.
Saldırgan 7 yerinden bıçakladı
Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.
7 yerinden bıçaklanan Berk D., olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar kask kamerasına yansıdı
Yaşanan bıçaklı saldırı, kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor
DHA'nın haberine göre, yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.
Sosyal medyada tepki topladı, tutuklandı
Saldırının kamera kayıtları ile ortada olmasına rağmen saldırganın serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki topladı.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Selahattin S.’nin “silahla basit yaralama” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da trafikte tartışı adamı 7 yerinden bıçakladı ViDEO