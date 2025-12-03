İstanbul'da trafikte tekme tokatlı kavga

- İstanbul Ataşehir'de park halindeki bir otomobil, cip ile çarpıştı.
- Çarpmanın ardından cip sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı.
- Olay, başka bir araç kamerasınca kaydedildi.
İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında kavga çıktı.
Ataşehir Örnek Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücüsü, olduğu yerden çıkış yapmaya çalıştığı sırada arkasındaki cipe çarptı.
DİNLEMEDİ, VURMAYA BAŞLADI
Cip sürücüsü aracından inerek otomobilin yanına gitti.
Otomobilin sürücüsü de aracından indi.
Cip sürücüsü, otomobil sürücüsünü hiç dinlemeden vurmaya başladı.
TEKME TOKAT DARBETTİ
Cip sürücüsünün diğer sürücüyü tekme tokat darbettiği anlar, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.