İstanbul'da trafikte tekme tokatlı kavga

Park halindeki bir otomobilin sürücüsü bulunduğu yerden çıkmaya çalışırken arkasındaki cipe çarparken, cip sürücüsü ise otomobil sürücüsünü tekme tokat darbetti.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 17:02
  • İstanbul Ataşehir'de park halindeki bir otomobil, cip ile çarpıştı.
  • Çarpmanın ardından cip sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı.
  • Olay, başka bir araç kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında kavga çıktı. 

Ataşehir Örnek Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücüsü, olduğu yerden çıkış yapmaya çalıştığı sırada arkasındaki cipe çarptı.

DİNLEMEDİ, VURMAYA BAŞLADI

Cip sürücüsü aracından inerek otomobilin yanına gitti.

Otomobilin sürücüsü de aracından indi.

Cip sürücüsü, otomobil sürücüsünü hiç dinlemeden vurmaya başladı.

TEKME TOKAT DARBETTİ

Cip sürücüsünün diğer sürücüyü tekme tokat darbettiği anlar, başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

