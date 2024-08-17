DHA
Şile - Ümraniye istikametinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
Henüz ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü ile yine ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışması çıktı.
TRAFİKTE KORKU DOLU ANLAR
Kamyon şoförü, tartıştığı sürücünün otomobilini sıkıştırdı. Otomobil sürücüsü kaza yapmaktan son anda kurtulurken, trafikte yaşanan o korku dolu anları araç kamerası kaydetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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