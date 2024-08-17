Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da trafikte yol verme tartışması

İstanbul'da trafikte yol verme tartışması Yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü ile kamyon şoförü arasında çıkan tartışma, araç kamerasına yansıdı. Tartışma sırasında kamyon şoförü tarafından sıkıştırılan otomobil sürücüsü ise kıl payı kurtuldu.