İstanbul'da tramvay durağının yanında ceset bulundu

- İstanbul Eyüpsultan'da tramvay durağı yanında Bahrettin Tunçbağ'ın cesedi bulundu.
- Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Tunçbağ'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
- Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
İstanbul Eyüpsultan Topçular Mahallesi Vatan Tramvay Durağı'nın yanındaki boş arazide kaldığı öğrenilen Bahrettin Tunçbağ'ın hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler, ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, çadırda hareketsiz bir şekilde yatarak bulunan Tunçbağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçbağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölüm nedenine ilişkin kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
DİLENCİLİKTEN PARA CEZASI KESİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Bahrettin Tunçbağ'a daha önceden dilencilik suçundan para cezası kesildiği öğrenildi.
Tunçbağ'ın ölüm nedenine ilişkin inceleme sürüyor.