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İstanbul'da turistin çantasını çaldılar: 368 suç kayıtları ortaya çıktı

İstanbul'da turistin çantasını çaldılar: 368 suç kayıtları ortaya çıktı Beyoğlu'nda bir AVM içinde alışveriş yapan turistin çantasını çalan 3 kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Kaçmak üzereyken yakalanan şüphelilerin daha öncede 368 hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.