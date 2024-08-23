İstanbul'a gezmeye gelen bir turist, Beyoğlunda bir AVM'ye girerek alışveriş yapmaya başladı.
Bahreyn uyruklu Noof Muhamed A. Salman isimli kadın turist, alışveriş yaptığı esnada çantasını bebek arabasına bıraktı.
TURİSTİN ÇANTASINI ÇALDILAR
Alışveriş bahanesiyle mağazaya giren Sultan Özmut, Yağmur Özmut ve Gül Titizler isimli çarşaflı 3 kadın, ellerindeki tişörtle kamufle ettikleri çantayı bebek arabasından çaldı.
KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR
Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli 3 kadını taksiye binerek kaçmak istedikleri esnada yakaladı.
Yaptıkları incelemenin ardından çantanın Bahreynli turiste ait olduğu tespit edildi. Turist kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli 3 kadın gözaltına alındı.
368 SUÇ KAYDI
Öte yandan Sultan Özmut’un 77, Yağmur Özmut’un 63, Gül Titizler’in ise 228 adet hırsızlıktan suç kaydı olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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