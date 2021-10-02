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    İstanbul'da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor

    Fırça düşürme taktiği ile turistlere tuzak kuran ayakkabı boyacılarının planı görenleri hayrete düşürdü.
    • DHA
    • 02.10.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 11:39
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    İstanbul'da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor

    Her gün yüzlerce turistin uğrak noktası olan Beyoğlu ve Beşiktaş'ı, ayakkabı boyacıları kendilerine mesken tuttu.

    10 Aralık Şehitleri Parkı ve Beşiktaş Vodafone Park'ta boyacılar, yoldan geçen turistleri gözlerine kestiyor.

    BİLEREK FIRÇA DÜŞÜRÜYORLAR

    Yabancı uyruklu şahısların önünden yürürken yere bilerek fırça düşüren boyacılar, fırçayı alarak kendilerine uzatanlara iyilik yapmak için ayakkabalarını bedava boyayacağını söyleyerek hızlı hareket ediyor.

    Neye uğradığını anlamayan turistler, jest olarak algıladıkları hareketin ardından  kendilerinden para istenmesi üzerine şaşkına dönüyor.

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #1

    MALZEMELERE EL KONULDU

    Para alarak yeni kurbanlar arıyan boyacılara yönelik şikayetlerin artmasının üzerine polis ekipleri harekete geçirerek operasyon düzenlendi.

    Gözaltına alınan 4 ayakkabı boyacısına idari işlem yapılırken, zabıta ekipleri de malzemelere el koydu.

    Bu yöntemle ayakkabı boyacılarının binlerce lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

    İstanbul'da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor VİDEO


    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #2

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #3

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #4

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #5

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #6

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #7

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #8

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #9

    İstanbul da turistler fırça düşürme taktiği ile dolandırılıyor #10

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